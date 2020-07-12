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12.07.2020 17:23
Рубрика: Общество

В Калмыкии продлили режим ограничений из-за коронавируса

Текст: Руслан Мельников

В Калмыкии действие ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса, продлено до 26 июля включительно.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе главы республики, такое решение принял оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Это связано с высоким уровнем заболеваемости в республике. Отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,52 при нормативе 0,5.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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По словам главного санитарного врача Калмыкии Джангара Санджиева, в регионе нужно усилить соблюдение мер безопасности. Речь, в частности, идет о соблюдении масочного режима и социальной дистанции, а также об обработке рук антисептиками.

"Требуется продление ограничений и по массовым мероприятиям, работе точек общественного питания с постоянным пребыванием гостей, спортивных и культурных учреждений. Режим самоизоляции сохраняется для жителей старше 65 лет", - добавляет Джангар Санджиев.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия Пандемия коронавируса COVID-19

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