Указ главы Республики Калмыкия от 10 июля 2020 года № 174 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия"

В соответствии с предложением Главного государственного санитарного врача по Республике Калмыкия от 10 июля 2020 года № 8 "О значении показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-2019 на территории Республики Калмыкия" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия" (с изменениями от 30 марта 2020 года № 94, от 3 апреля 2020 года № 98, от 16 апреля 2020 года № 106, от 17 апреля 2020 года № 112, от 22 апреля 2020 года № 124, от 29 апреля 2020 года № 126, от 11 мая 2020 года № 134, от 19 мая 2020 года № 137, от 22 мая 2020 года № 139, от 4 июня 2020 года № 146, от 19 июня 2020 года № 153, от 26 июня 2020 года № 157, от 7 июля 2020 года № 171) следующие изменения:

1.1. в пункте 1:

в абзаце первом слова "12 июля 2020 года" заменить словами "26 июля 2020 года";

1.2. в пункте 4:

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"с 13 июля по 26 июля 2020 года.";

1.3. в пункте 6.3:

в абзаце первом слова "12 июля 2020 года" заменить словами "26 июля 2020 года".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Калмыкия Ю.Зайцев







