В Севастополе состоится концерт участников форума "Таврида"

Участники первой смены форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида", посвященной работе общероссийского движения "МыВместе", что оказывало помощь в условиях пандемии коронавируса, 13 июля выступят в Севастополе с концертом. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

Шоу с участием разных творческих индустрий, музыкальных и танцевальных коллективов намечено на 20.00 на набережной Корнилова у Памятного знака эскадре Черноморского флота. Во время концерта участники форума расскажут о самой "Тавриде" и осветят важные социальные акции общественного движения "МыВместе", что проводились в период самоизоляции: "Таврида Детям", "Таврида помогает", "Russian Dance", "Жить", "Поем двором", посвященная Дню Победы, "Большая перемена", а также концерты во дворах "Мы Россия", приуроченные к празднованию Дня России.

В пресс-службе подчеркнули, организованное при поддержке правительства Севастополя мероприятие пройдет с соблюдением необходимых мер безопасности.

В работе первой антишколы (так организаторы форума назвали формат интерактивных смен) участвуют лучшие региональные резиденты арт-кластера и 100 активистов из проектов "Окна Победы", "Поем двором", "СтритАртПроект", "Таврида Детям", "Мы Россия", "RussianDance", что на протяжении нескольких месяцев активно вовлекались в работу движения "МыВместе". В рамках первой антишколы проводятся мастер-классы, воркшопы, интенсивы, паблик-токи и другие форматы с участием экспертов креативных индустрий. Помимо Севастополя участники смены выступят с концертами и арт-перформансами в Симферополе, Ялте и Керчи.

Как сообщалось, 10 июля в бухте Капсель в Судаке торжественно открыли форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида".

В этом году на "Тавриде" планируют провести 10 творческих антишкол. Их посвятят моде и визуальным искусствам, литературе и медиа, музыкальным направлениям, народной культуре, театру и кино, дизайну и архитектуре.

Арт-кластер "Таврида" - платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства. Арт-кластер входит в федеральный проект "Социальная активность" национального проекта "Образование" и включает в себя форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида", фестиваль фестивалей "Таврида - АРТ" и образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида", который начнет работу в 2022 году. Организатор проекта - автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.