Россия стала второй по числу действующих чемпионов UFC

Рано утром в воскресенье, 12 июля, 27-летний Петр Ян нокаутировал в пятом раунде бразильца Жозе Альдо и стал обладателем чемпионского пояса. Он стал вторым представителем нашей страны, добившимся такого успеха. Первым обладателем пояса стал Хабиб Нурмагомедов в легком весе.

По числу действующих чемпионов Россия вышла на второе место. Больше чемпионов только у США - три. Поясами владеют - выступающий в полутяжелой весовой категории боец Джон Джонс, тяжеловес с хорватскими корнями Стипе Миочич, а также Камару Усман, имеющий гражданства Нигерии и США, выступающий в полусреднем весе.

По одному обладателю чемпионского пояса у Австралии, Новой Зеландии, Бразилии и Киргизии.