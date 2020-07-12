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12.07.2020 08:54
Рубрика: Спорт

Россия стала второй по числу действующих чемпионов UFC

Текст: Максим Домчев
После победы Петра Яна в поединке за титул в легчайшем весе у России стало два чемпиона. Больше только у США.
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Рано утром в воскресенье, 12 июля, 27-летний Петр Ян нокаутировал в пятом раунде бразильца Жозе Альдо и стал обладателем чемпионского пояса. Он стал вторым представителем нашей страны, добившимся такого успеха. Первым обладателем пояса стал Хабиб Нурмагомедов в легком весе.

По числу действующих чемпионов Россия вышла на второе место. Больше чемпионов только у США - три. Поясами владеют - выступающий в полутяжелой весовой категории боец Джон Джонс, тяжеловес с хорватскими корнями Стипе Миочич, а также Камару Усман, имеющий гражданства Нигерии и США, выступающий в полусреднем весе.

По одному обладателю чемпионского пояса у Австралии, Новой Зеландии, Бразилии и Киргизии.

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