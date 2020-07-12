Ученый из Гонконга сообщил о росте заразности коронавируса

Из-за произошедших мутаций заразность коронавируса SARS-CoV-2 за последние несколько месяцев выросла примерно на треть. Об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на декана медицинского факультета Университета Гонконга Габриэля Леуна (Gabriel Leung). Также он является ведущим консультантом правительства Гонконга по вопросам COVID-19.

По словам профессора, данные свежего международного исследования показали: циркулирующий ныне штамм вируса стал на 31 процент заранее, чем это было в марте. Тогда каждый больной в среднем инфицировал трех здоровых человек, сегодня - уже четырех. Эти данные подтверждаются и местной статистикой в Гонконге, где в настоящий момент наблюдается новая вспышка COVID-19 после ослабленных не так давно ограничений.

- В настоящее время Гонконг сталкивается с реальной локальной вспышкой. Ситуация вернулась почти на тот же уровень, когда мы вообще не принимали никаких мер по надзору за заболеванием, - отметил Леун.

Хорошая новость заключается в том, что пока нет никаких намеков на то, что в результате мутаций вирус стал более смертоносным.

Отметим, что в начале июля об обнаружении нового штамма SARS-CoV-2 сообщил главный инфекционист США Энтони Фаучи. По его словам, в результате мутаций вирус стал гораздо быстрее размножаться, в результате растет его концентрация в теле пациента.

На повышенную контагиозность (то есть заразность) коронавируса не раз обращали внимание и в Минздраве РФ, а одним из наиболее эффективных способов замедления распространения инфекции остается соблюдение социальной дистанции и правил гигиены.