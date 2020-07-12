Украинский самолет сбили над Ираном из-за неправильных настроек ПВО

Украинский самолёт, сбитый 8 января над Ираном, стал жертвой человеческой ошибки.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на дополнительный доклад Организации гражданской авиации Ирана, сбивший Boeing-737 комплекс ПВО был неправильно настроен из-за того, что за день до этого был перемещен.

"Один из комплексов ПВО Тегерана был перемещен. Это привело к изменению его географического положения и направления", - говорится в документе, где указано, что "после перемещения не была выполнена перенастройка".

Из-за неправильных настроек система ошибочно опознала самолёт как объект, движущийся с юго-запада в сторону Тегерана, хотя он, наоборот, вылетал из этого города.

В результате крушения авиалайнера погибли 176 человек.