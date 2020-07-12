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12.07.2020 00:02
Рубрика: В мире

Украинский самолет сбили над Ираном из-за неправильных настроек ПВО

Украинский самолёт, сбитый 8 января над Ираном, стал жертвой человеческой ошибки.

На борту следовавшего в Афины самолета произошло задымление

Как сообщает ТАСС со ссылкой на дополнительный доклад Организации гражданской авиации Ирана, сбивший Boeing-737 комплекс ПВО был неправильно настроен из-за того, что за день до этого был перемещен.

"Один из комплексов ПВО Тегерана был перемещен. Это привело к изменению его географического положения и направления", - говорится в документе, где указано, что "после перемещения не была выполнена перенастройка".

Из-за неправильных настроек система ошибочно опознала самолёт как объект, движущийся с юго-запада в сторону Тегерана, хотя он, наоборот, вылетал из этого города.

В результате крушения авиалайнера погибли 176 человек.

В мире Ближний Восток Иран В мире экс-СССР Украина Крушение украинского Boeing в Иране

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