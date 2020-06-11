Иран готов передать французам черные ящики сбитого украинского лайнера

Иран готов отправить в Париж черные ящики сбитого под Тегераном Boeing 737 при условии согласия сторон (Украина, Канада и США), участвующих в расследовании катастрофы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Бортовые самописцы попадут в руки экспертов французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Ранее Иран отказался передать черные ящики разбившегося самолета Киеву.

Напомним, принадлежащий "Международным авиалиниям Украины" Boeing 737 упал почти сразу после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все пассажиры и экипаж - 176 человек. На борту были граждане сразу нескольких стран.

Спустя три дня Тегеран признался, что лайнер был сбит случайно. Boeing 737 пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель".