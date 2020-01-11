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11.01.2020 10:18
Рубрика: В мире

В Иране ускорят расследование крушения украинского Boeing

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Компетентные органы Исламской Республики должны ускорить расследование крушения украинского Boeing-737 в свете официального признания иранскими властями вины за сбитый самолет. Об этом распорядился глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси.

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"Судебные органы вооруженных сил Ирана в кратчайшие сроки должны собрать и представить судебной власти всю документацию генштаба ВС, Корпуса стражей исламской революции и Организации гражданской авиации, а также получить от ответственных лиц разъяснения относительно определения юридического статуса виновных в этом происшествии", - говорится в заявлении Раиси.

Ранее власти Ирана признали, что военные страны по ошибке сбили украинский пассажирский лайнер, приняв его за вражескую цель. Президент ИРИ Хасан Роухани уже заявил о готовности его страны компенсировать Киеву причиненный ущерб. Он также сказал о необходимости устранить недостатки в национальной системе противовоздушной обороны.

В мире Ближний Восток Иран Крушение украинского Boeing в Иране

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