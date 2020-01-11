В Иране ускорят расследование крушения украинского Boeing

Компетентные органы Исламской Республики должны ускорить расследование крушения украинского Boeing-737 в свете официального признания иранскими властями вины за сбитый самолет. Об этом распорядился глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси.

"Судебные органы вооруженных сил Ирана в кратчайшие сроки должны собрать и представить судебной власти всю документацию генштаба ВС, Корпуса стражей исламской революции и Организации гражданской авиации, а также получить от ответственных лиц разъяснения относительно определения юридического статуса виновных в этом происшествии", - говорится в заявлении Раиси.

Ранее власти Ирана признали, что военные страны по ошибке сбили украинский пассажирский лайнер, приняв его за вражескую цель. Президент ИРИ Хасан Роухани уже заявил о готовности его страны компенсировать Киеву причиненный ущерб. Он также сказал о необходимости устранить недостатки в национальной системе противовоздушной обороны.