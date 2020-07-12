Усман защитил титул чемпиона UFC в поединке против Масвидаля

На бойцовском острове в Абу-Даби завершился турнир UFC 251. В главном поединке встречались обладатель титула в полусреднем весе Камару Усман и Хорхе Масвидаль, выигравший не так давно пояс "самого жесткого бойца".

35-летний Масвидаль согласился на бой всего за шесть дней до турнира, заменив Гилберта Бернса, у которого был диагностирован коронавирус. Ветерану пришлось спешно сгонять почти 10 кг, но он все равно не отказался от боя.

Усман доминировал с первого раунда и добился более чем уверенной победы - 49-46, 50-45, 50-45. На счету чемпиона стало 17 побед в смешанных единоборствах (ММА) и одно поражение. Масвидаль потерпел 14-е поражение при 35 победах.

Ранее в Абу-Даби титул чемпиона в легчайшем весе завоевал россиянин Петр Ян, в пятом раунде досрочно победивший бразильца Жозе Альдо.