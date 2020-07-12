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12.07.2020 14:25
Рубрика: В мире

В Италии режим ЧС могут продлить до 31 декабря

Текст: Нива Миракян (Рим)
Власти Италии планируют продлить режим чрезвычайной ситуации до конца года, сообщают агентство АНСА со ссылкой на источники в правительстве. Текущий карантин истекает 31 июля.

Ранее в пятницу премьер страны Джузеппе Конте заявил, что ЧС введенный "для сдерживания вируса" следует продлить, пояснив, что это позволит правительству оперативно принимать необходимые меры в случае возникновения отдельных критических ситуаций в будущем.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Идею премьера обеими руками поддержала "Демократическая партия". Об этом написал в Twitter глава левоцентристов Никола Дзингаретти. А вот оппозиция, ссылаясь на ст. 78 "Основного закона" Италии, называет данную позицию "неконституционной", за которой кроется ничто иное как желание правительства узурпировать власть.

Так, по мнению экс-премьера и лидера партии "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони, все прекрасно осознают серьезность происходящего, но это не означает, что столь непростую ситуацию можно использовать как "предлог, влекущий за собой ограничение конституционный гарантий, главной из которых является контроль со стороны парламента за решениями исполнительной власти".

Оппозиции удалось отстоять свое мнение. Парламентские слушания и голосование по вопросу продления ЧС пройдут в итальянском парламенте в грядущий вторник.

В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

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