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12.07.2020 09:55
Рубрика: Общество

В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавруса

Текст: Михаил Русин

В Сеченовском университете прошли исследования первой в мире вакцины от коронавируса. Она была создана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадима Тарасова, испытания вакцины, которые проходили с участием добровольцев, завершились успешно. По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева, исследование доказало, что вакцина не представляет угрозы для здоровья.

"Безопасность вакцины подтверждена. Она соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке", - подчеркивает Александр Лукашев.

Первую группу добровольцев выпишут уже в середине следующей недели 15 июля, а вторую - 20 июля.

Фото: Istock
В России вакцинация от коронавируса будет добровольной

Клинические испытания вакцины начались в июне. При этом специалисты обследовали участников испытаний, выяснили, что у них отсутствуют антитела антител к коронавирусу и изолировали на две недели. Это было необходимо для того, чтобы избежать возможного инфицирования. Затем ученые разделили участвовавших в исследовании добровольцев на две группы. Первая получила одну, а вторая - две дозы вакцины. Поднявшаяся после вакцинации температура оказалось единственной негативной реакцией, которую удалось выявить исследователям. Сейчас самочувствие участников испытания отличное.

Также сообщается о том, что для сглаживания эмоционального напряжения, возникшего у из-за длительной изоляции, с добровольцами работали психологи. Но после выписки участники испытаний смогут вести обычный образ жизни и заниматься спортом. При этом состояние их здоровья и иммунной системы будут контролировать медики.

"Мы работали с данной вакциной, начиная с доклинических исследований и разработки протокола, и клинические исследования сейчас проводим", - отмечает Вадим Тарасов.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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