Власти рассказали, кто убил двух полицейских в Техасе

Прокуратура Техаса сообщила подробности убийства двух полицейских в приграничном с Мексикой городке Мак-Аллен . 45-летний Эдельмиро Гарза и 39-летний Исмаэль Чавес были убиты из засады, когда прибыли на место после звонка о бытовом насилии.

Позже злоумышленник покончил с собой после перестрелки с другими офицерами, сообщает The Monitor of McAllen. Убийцей полицейских оказался выходец из Латинской Америки, 23-летний Аудон Игнасио Камарильо. В прошлом месяце его задерживали за вооруженное нападение, а затем отпустили под подписку о невыезде.

"Мы потеряли двух смелых государственных служащих, которые стремились сохранить мир в нашем городе", - заявил шеф местной полиции Виктор Родригес. Техасский губернатор Грегг Эбботт в субботу вечером выразил соболезнования семьям погибших. "Двое из наших лучших офицеров были убиты при исполнении служебных обязанностей, работая, чтобы защитить жителей", - написал Эбботт в Twitter.

На странице мэрии в Facebook также было размещено соболезнование коллегам Гарзе и Чавеса и их семьям. Генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон написал в Twitter, что его офис предоставит департаменту полиции Мак-Аллена любую необходимую помощь.

Убийство двух офицеров произошло почти через год после того, как два других полицейских, работавших в том же районе, погибли при исполнении служебных обязанностей. Сержант Хосе Луис Эсперикуета из местного полицейского управления был застрелен 20 июня 2019 года, когда пытался задержать вооруженного человека. Сотрудник дорожной полиции Моисес Санчес скончался в августе 2019 года от ранений, полученных в результате стрельбы 6 апреля прошлого года во время задержания виновника автомобильной аварии.