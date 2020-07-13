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13.07.2020 11:31
Рубрика: Экономика

Андрей Белоусов: Рост экономики невозможен без реформ

Текст: Александр Проценко

Задача вывести российскую экономику на темпы роста выше среднемировых, то есть на устойчивый рост в 3% и выше, сохраняется, - заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, которое Владимир Путин провел утром 13 июля.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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По прогнозу, этого будет можно достичь в 2023 году и даже раньше, и на этой основе базируется "рост реальных доходов граждан и рост пенсионного обеспечения выше инфляции", добавил первый вице-премьер, но устойчивый рост российской экономики в 3% к 2023 году невозможен без структурных реформ.

Белоусов также назвал в качестве первоочередной задачи снижение безработицы, которая в России выросла в июне до 6,1% с 5,8% в апреле и 4,7% в марте. По общенациональному плану действий власти должны добиться ее снижения к концу 2021 года до 5%.

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