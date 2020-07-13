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13.07.2020 09:48
Рубрика: Власть

Трансляция: Заседание президиума Совета по нацпроектам

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В нем принимают участие члены правительства.

На прошлой неделе во время заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив глава государства отметил, что в ближайшее время намерен обсудить с членами правительства реализацию нацпроектов.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Ранее президент упоминал о том, что в нацпроекты будут вноситься корректировки, а в начале июня поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину максимально оперативно подготовить уточнения по реализации национальных проектов в связи с пандемией коронавируса. Тогда Владимир Путин подчеркнул, что экстраординарная ситуация, связанная с COVID-19, оказала серьезное влияние на процессы их реализации.

По данным Счетной палаты, за первое полугодие 2020 года расходы бюджета на реализацию нацпроектов исполнены на 35,1%. Лидером стал нацпроект "Здравоохранение", на который расходы исполнены на 55,1%.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Правительство Национальные проекты 2019-2024

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