ЦБ: Дальнейшее снижение ключевой ставки возможно

Но накануне агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) заявило: Банк России может приостановить цикл снижения ключевой ставки до конца года в связи с ускорением инфляции.

"С учетом динамики инфляции Банк России на очередном заседании совета директоров 24 июля может снизить ставку на символические 0,25 процентного пункта или отказаться от дальнейшего снижения и сохранить ставку на текущем уровне до конца года. Более решительные действия по смягчению кредитно-денежной политики возможны в случае, если ключевые экономические показатели, такие как динамика ВВП, промышленного производства, безработицы, окажутся существенно хуже текущих ожиданий", - было сказано в сообщении агентства.

Однако на совещании по нацпроектам у президента Владимира Путина обсуждались возможности ускорения экономического роста по многим направлениям. В частности, в жилищном строительстве можно увеличить темпы сооружения жилья при дальнейшем снижении ставки по ипотеке. Обещание Эльвиры Набиуллиной рассмотреть возможность дальнейшего снижения ключевой ставки облегчит эту задачу.