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13.07.2020 15:59
Рубрика: Экономика

ЦБ: Дальнейшее снижение ключевой ставки возможно

Текст: Александр Проценко
ЦБ РФ видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила Эльвира Набиуллина. Она также сообщила, что банки с начала пандемии реструктурировали кредитов на общую сумму 4,3 трлн рублей.
Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости

Но накануне агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) заявило: Банк России может приостановить цикл снижения ключевой ставки до конца года в связи с ускорением инфляции.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Набиуллина назвала сроки восстановления экономики

"С учетом динамики инфляции Банк России на очередном заседании совета директоров 24 июля может снизить ставку на символические 0,25 процентного пункта или отказаться от дальнейшего снижения и сохранить ставку на текущем уровне до конца года. Более решительные действия по смягчению кредитно-денежной политики возможны в случае, если ключевые экономические показатели, такие как динамика ВВП, промышленного производства, безработицы, окажутся существенно хуже текущих ожиданий", - было сказано в сообщении агентства.

Однако на совещании по нацпроектам у президента Владимира Путина обсуждались возможности ускорения экономического роста по многим направлениям. В частности, в жилищном строительстве можно увеличить темпы сооружения жилья при дальнейшем снижении ставки по ипотеке. Обещание Эльвиры Набиуллиной рассмотреть возможность дальнейшего снижения ключевой ставки облегчит эту задачу.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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