Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

В результате пожара на борту десантного корабля ВМС США USS Bonhomme Richard, пришвартованного к пирсу на военно-морской базе Сан-Диего, пострадал 21 человек - 17 моряков и четыре гражданских лица. Еще более 100 человек были эвакуированы. Все пострадавшие доставлены в местные больницы с легкими травмами, сообщает Reuters со ссылкой на представителей командования военно-морского флота и местных спасателей.

Пожар вспыхнул ниже ватерлинии корабля, что затруднило его тушение. Пламя, вероятно, распространилось на топливные баки корабля. Экипаж успел подать три сигнала тревоги. Как уточнили в пожарно-спасательном управлении Сан-Диего, на место ЧП были направлены шесть пожарных лодок и несколько десятков пожарных расчетов.

Контр-адмирал Чарльз Браун, официальный представитель военно-морского флота США в Пентагоне, заявил, что пострадавшие отравились продуктами горения и получили небольшие ожоги. Два военных эсминца с ракетами - US Fitzgerald и USS Russell - были отбуксированы от пирса в течение полутора часов.

Представитель управления ВМС США в Сан-Диего Майк Рейни сказал, что точную причину пожара еще предстоит определить, но нет никаких доказательств умышленного поджога. Он уточнил, что боеприпасы, находившиеся на борту, были выгружены до того, как корабль зашел в порт для технического обслуживания.

Корабль Bonhomme Richard, введенный в эксплуатацию в 1998 году, предназначен для доставки ударных вертолетов и морпехов к месту проведения боевых действий. Как десантный корабль класса "Оса", он считается вторым по величине типом судов в ВМС США, уступая только авианосцам. Пострадавшее судно участвовало в нескольких военных операциях, его также сняли в голливудских фильмах - боевике 2012 года "Морской бой", а также в "Акте доблести". Корабль был назван в честь Бенджамина Франклина, одного из отцов-основателей Америки.