Как сообщили в Минобороны РФ, препарат получили участники эксперимента, которые входят во вторую группу добровольцев. Испытания вакцины проводят военные медики совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

В военном ведомстве отметили, что вакцинация прошла в соответствии с планом клинических испытаний. "Самочувствие добровольцев после вакцинации хорошее, они находятся под непрерывным наблюдением медиков", - добавили в Минобороны.

Второй компонент вакцины был введен участникам на 21 сутки после вакцинации первым компонентом. В военном ведомстве пояснили, что "бустерная" схема вакцинации, подразумевает под собой двукратное введение одного и того же гена на разных носителях. Вакцинация по такой схеме закрепляет и усиливает протективный иммунитет и увеличивает продолжительность его действия.

В Минобороны рассказали, что первые 18 добровольцев, у которых в ходе клинических испытаний оценивалась безопасность и переносимость вакцины, уже через два дня заканчивают свое участие в исследованиях. Сейчас они чувствуют себя хорошо. "Полученные данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют с уверенностью говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины", - подчеркнули в военном ведомстве.

На 42-й день после первой вакцинации добровольцы на один день вернутся в госпиталь, чтобы пройти итоговый медицинский осмотр и диагностику, а также оформить необходимые документы.

"Эффективность и специфичность выработки иммунного ответа будут окончательно оценены по результатам анализов", - подчеркнули в Минобороны. Там отметили, что данные полученные на сегодняшний день, свидетельствуют о формировании у добровольцев иммунного ответа на введение вакцины от COVID-19. В Минобороны подчеркнули, что испытания вакцины на добровольцах проводятся в полном соответствии с законодательством и научной методологией, без каких-либо попыток сокращения сроков исследования.