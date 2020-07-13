Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии

Об этом свидетельствует видеозапись, впервые продемонстрированная сегодня телеканалом "Россия 1" в программе "60 минут". На записи, вероятно, сделанной нательным видеорегистратором сотрудника полиции, видно протокол об административном правонарушении в отношении автовладельца Михаила Ефремова, который заполняет автоинспектор. В этот момент мы слышим голос, похожий на Михаила Ефремова, который произносит "давайте я уйду сейчас, а потом заплачу все деньги".

На еще одной видеозаписи, продемонстрированной сегодня, Ефремов находится в кабинете медицинского освидетельствования. Перед ним на столе лежит прибор для определения паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Неожиданно актер показывает то ли медикам, то ли сотрудникам полиции неприличный жест в виде оттопыренного среднего пальца.

Ранее сообщалось, что московские следователи уже окончили расследование громкого уголовного дела о смертельной аварии на Садовом кольце, в ходе которой автомобиль актера Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и протаранил фургон под управлением 57-летнего курьера Сергея Захарова. Мужчина на следующее утро скончался в больнице.