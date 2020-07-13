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13.07.2020 14:48
Рубрика: Происшествия

Экс-совладелец "Росгосстраха" признан виновным в растрате более 2 млрд рублей

Текст: Александр Степанов

Бывший совладелец страховой компании "Росгосстрах" Сергей Хачатуров признан виновным в присвоении и растрате имущества на сумму более 2 млрд рублей. Такое решение вынес Дорогомиловский суд Москвы, который сейчас выносит обвинительный приговор Хачатурову в рамках уголовного дела о мошенничестве и легализации похищенного в особо крупном размере.

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Как сообщает ТАСС, в вердикте вынесенном судьей Ольгой Быковской говорится, что Хачатуров совершил присвоение и растрату имущества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.

Оглашение приговора началось с заявления о доказанности обвинений в отношении подсудимых. Государственное обвинение попросило суд назначить Хачатурову 9 лет колонии, второй фигурантке дела - бывшему акционеру Росгосстрахбанка Надежде Клепальской - 8 лет лишения свободы.

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