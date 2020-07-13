Эксперт: из-за мутации коронавирус стал заразнее на 30 процентов

Заразность SARS-CoV-2 выросла на 30 процентов из-за мутаций в ДНК вируса, утверждает декан Медицинской школы университета Гонконга Габриэль Люн, ссылаясь на международные исследования. Об этом пишет издание The South China Morning Post.

В марте предполагалось, что каждый больной инфицирует в среднем 2,5 человека. Теперь же выяснилось, что каждый зараженный человек может передать вирус четырем другим людям.

По словам эксперта, Гонконг ждет третья вспышка коронавируса, которая может стать самой серьезной. "Ситуация сейчас находится на том уровне, будто мы вообще не предпринимали никаких мер", - отметил Люн.

Микробиолог Юэн Куок-юн из Университета Гонконга призвал носить маски, избегать закрытых помещений. Также, по его словам, население должно осознать угрозу и выполнять требования по социальному дистанцированию.