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13.07.2020 07:28
Рубрика: Digital

Эксперты подсказали способы придумать надежный пароль и не забыть его

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперты рассказали, как придумать и не забыть надежный пароль. Рецепт успеха кроется в размере, периодическом обновлении и способе хранения данных. По данным исследования Kaspersky, отдельные пароли для каждого онлайн-аккаунта создают только 39% россиян.

Фото: iStock
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"Люди стали более ответственно относиться к своим данным и аккаунтам, но, с другой стороны, общий уровень цифровой грамотности все еще не так высок", - цитируют специалиста лаборатории Дмитрия Галова РИА Новости.

Идеальный пароль - это комбинация из цифр, знаков препинания, прописных и строчных букв, длиной не меньше 16 символов. При создании секретного шифра стоит избегать дат рождения, собственных имен и кличек домашних животных, то есть той информации, которую любой может найти в открытом доступе в сети. Не стоит также использовать единую комбинацию, как вход во все аккауны.

"Злоумышленники обязательно применяют полученные логин и пароль ко всем сервисам. Разные пароли гораздо надежнее сохранят личную информацию пользователя", - поясняет глава представительства компании Avast в России и СНГ Алексей Федоров.

При генерации кодов входа в аккаунты, эксперты советуют пользоваться генератором надежных паролей, встроенным в новые браузеры. А чтобы избежать утечки личных данных - не хранить пароли в чатах, в облаке или в текстовом файле на сервере. А вот на листочке, который лежит в рабочей папке или в бумажнике - как раз можно. Менять свои пароли перед отпуском тоже не следует. В качестве допзащиты пароля подойдет двухфакторная аутентификация, то есть подтверждение по смс.

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