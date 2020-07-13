Эксперты подсказали способы придумать надежный пароль и не забыть его

Эксперты рассказали, как придумать и не забыть надежный пароль. Рецепт успеха кроется в размере, периодическом обновлении и способе хранения данных. По данным исследования Kaspersky, отдельные пароли для каждого онлайн-аккаунта создают только 39% россиян.

"Люди стали более ответственно относиться к своим данным и аккаунтам, но, с другой стороны, общий уровень цифровой грамотности все еще не так высок", - цитируют специалиста лаборатории Дмитрия Галова РИА Новости.

Идеальный пароль - это комбинация из цифр, знаков препинания, прописных и строчных букв, длиной не меньше 16 символов. При создании секретного шифра стоит избегать дат рождения, собственных имен и кличек домашних животных, то есть той информации, которую любой может найти в открытом доступе в сети. Не стоит также использовать единую комбинацию, как вход во все аккауны.

"Злоумышленники обязательно применяют полученные логин и пароль ко всем сервисам. Разные пароли гораздо надежнее сохранят личную информацию пользователя", - поясняет глава представительства компании Avast в России и СНГ Алексей Федоров.

При генерации кодов входа в аккаунты, эксперты советуют пользоваться генератором надежных паролей, встроенным в новые браузеры. А чтобы избежать утечки личных данных - не хранить пароли в чатах, в облаке или в текстовом файле на сервере. А вот на листочке, который лежит в рабочей папке или в бумажнике - как раз можно. Менять свои пароли перед отпуском тоже не следует. В качестве допзащиты пароля подойдет двухфакторная аутентификация, то есть подтверждение по смс.