Главное из презентации Ubisoft - все трейлеры на русском языке

Компания Ubisoft показала на своей презентации много нового контента по грядущим играм и обозначила точные даты релиза для многих из них.

Для Watch Dogs: Legion выпустили кинематографический трейлер, визуально похожий на анимационную ленту "Человек-паук: Через вселенные", а также геймплейный ролик, в котором один из героев явно "срисован" с Джона Уика. Релиз 29 октября на всех актуальных и nextgen-платформах.

На видео игрового процесса Assassin's Creed Вальгалла в этот раз главная героиня по имени Эйвор поджигает британские деревушки, штурмует замки и дерется с огромными волками. Следующая часть ассасинской саги выйдет 17 ноября.

В Far Cry 6 актер Джанкарло Эспозито, известный широкой аудитории по роли главного антагониста сериала "Во все тяжкие", примеряет на себя образ злого El Presidente (привет серии Tropico), который воспитывает своего сына с помощью наступательной гранаты. Выпуск запланирован на 18 февраля следующего года.

Два ролика по Hyper Scape: в первом рассказывается история мира игры, который практически дословно копирует концепцию "Первому игроку приготовиться", второй - показывает основные геймплейные механики. Уже открыт бета-тест для всех желающих, но пока только на ПК.

По Ghost Recon Breakpoint анонсировано сетевое событие "Сопротивление" и выпущено отдельное видео об ИИ-союзниках.

Кроме того, представлены три проекта, которые выйдут на мобильных платформах: портативная версия Brawlhalla, Might and Magic Era of Chaos и Elite Squad с бедолагой Сэмом Фишером, который все никак не может получить сольную игру.