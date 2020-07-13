HBO закрыл сериал "Беги" после первого сезона

Спустя полтора месяца после завершения на HBO первого сезона сериала "Беги" его создательница Вики Джонс решила не продлевать мелодраму на второй сезон, сообщает Deadline.

Решению предшествовали продолжительные дискуссии о целесообразности второго сезона, который, возможно, предполагал бы перенос съемок в Лос-Анджелес.

"Изучив вместе с исполнительным продюсером Вики Джонс возможные варианты продолжить путешествие Руби и Билли, мы пришли к решению, что не будем продлевать сериал "Беги", - говорится в заявлении HBO.

Сюжет сериал "Беги" повествует о замужней Руби (Мерритт Уивер), которой наскучил обыденный образ жизни, и однажды она получает записку, в которой её старый друг-гуру мотивации Билли (Донал Глисон) предлагает выполнить юношеский договор, согласно которому каждый из них должен быть готов по первому зову оставить прежнюю жизнь и отправиться в путешествие по США.

Внимание, спойлеры!

Первый сезон не является полноценно законченной историей: финальная серия завершилась в Лос-Анджелесе, являвшимся местом назначения Руби и Билли, но, как оказалось, романтическая поездка была частью эксперимента Билли, который он планировал описать в своей книге. Следовательно, зритель полноправно ожидал продолжения мелодрамы, но ожиданиям, как оказалось, не суждено сбыться.

Недооцененный сериал при этом был хорошо встречен кинокритиками, заработав 80% положительных рецензий на Rotten Tomatoes.