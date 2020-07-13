Новости

В тизере второго сезона "Сквозь снег" появился Шон Бин 18:53
Вышел официальный трейлер Far Cry 6 со звездой "Во все тяжкие" 18:41
Актер из "Дикой Розы" Раймундо Капетильо умер от коронавируса 17:49
Умер легендарный барабанщик Джо Поркаро 16:57
Марадона намерен подать в суд на режиссера "Молодого папы" 15:36

HBO закрыл сериал "Беги" после первого сезона

Новости
    13.07.2020, 19:25
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Спустя полтора месяца после завершения на HBO первого сезона сериала "Беги" его создательница Вики Джонс решила не продлевать мелодраму на второй сезон, сообщает Deadline.

Фото: youtube.com/ TV Promos
В тизере второго сезона "Сквозь снег" появился Шон Бин

Решению предшествовали продолжительные дискуссии о целесообразности второго сезона, который, возможно, предполагал бы перенос съемок в Лос-Анджелес.

"Изучив вместе с исполнительным продюсером Вики Джонс возможные варианты продолжить путешествие Руби и Билли, мы пришли к решению, что не будем продлевать сериал "Беги", - говорится в заявлении HBO.

Сюжет сериал "Беги" повествует о замужней Руби (Мерритт Уивер), которой наскучил обыденный образ жизни, и однажды она получает записку, в которой её старый друг-гуру мотивации Билли (Донал Глисон) предлагает выполнить юношеский договор, согласно которому каждый из них должен быть готов по первому зову оставить прежнюю жизнь и отправиться в путешествие по США.

Внимание, спойлеры!

Первый сезон не является полноценно законченной историей: финальная серия завершилась в Лос-Анджелесе, являвшимся местом назначения Руби и Билли, но, как оказалось, романтическая поездка была частью эксперимента Билли, который он планировал описать в своей книге. Следовательно, зритель полноправно ожидал продолжения мелодрамы, но ожиданиям, как оказалось, не суждено сбыться.

Недооцененный сериал при этом был хорошо встречен кинокритиками, заработав 80% положительных рецензий на Rotten Tomatoes.

Новости

Актера из "Кадетства" и "Ералаша" наказали за оскорбление полицейского 14:36
Вышел русский тизер четвертого сезона "Рассказа служанки" 12:00
Вышел трейлер анимационного "Стартрека" от создателя "Рика и Морти" 11:27
Арми Хаммер разводится с актрисой Элизабет Чеймберс после 10 лет брака 11:17
⧣ США
Фото: instagram.com/ lilmarlo_1
В Атланте застрелен 30-летний рэпер Lil Marlo 10:53
Внука Элвиса Пресли нашли мертвым в его квартире в Калифорнии 04:16
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
В игре Far Cry 6 появится звезда сериала "Во все тяжкие" 11.07.2020
Режиссер нового "Бэтмена" снимет сериал о полиции Готэм-Сити 11.07.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: twitter.com/ Purple Beacon
Умерла вокалистка Fairport Convention Джуди Дайбл 10:38
Фото: сын Дэвида Бекхэма женится на актрисе из "Трансформеров" 12.07.2020
Составлен рейтинг злодеев вселенной Marvel. Танос - только четвертый 11.07.2020