Вышел новый трейлер сериала HBO "Беги"

В Сети появился расширенный трейлер нового семичастного сериала HBO "Беги" (Run). Создатели позиционируют его как комедийный триллер, что, несомненно, придется по вкусу многим зрителям по всему миру, уже успевшим привыкнуть к досадной череде отмен съемок множества долгожданных проектов.

Согласно синопсису телесериала, главные герои, Билли (Донал Глисон) и Руби (Мерритт Уивер), которых связывает далекая юношеская привязанность, имевшая место аж семнадцать лет назад, после долгого периода жизни порознь понимают, что просто обязаны встретиться вновь. Причина тому - пари, заключенное ими еще в школе: если один из них отправит другому СМС-сообщение с кодовым словом "БЕГИ", получившему нужно продублировать его в ответ, бросить все дела, срочно явиться на Центральный вокзал Нью-Йорка и уехать куда глаза глядят.

Но то, что казалось отличной затеей в подростковый период, как достаточно быстро выясняется, становится куда более сомнительным предприятием годы спустя - они повзрослели, изменились, жизнь успела изрядно потрепать обоих - да так, что излить душу друг другу они вовсе не стремятся. Как назло они раз за разом ввязываются в какие-то странные передряги - то они убегают от полиции, то пытаются запрыгнуть в грузовик в снежную бурю, то оказываются в какой-то глуши в темное время суток в компании парня с лопатой, который ищет барсука…

Автором сценария стала Вики Джонс, работавшая с Фиби Уоллер-Бридж над "Дрянью" (Fleabag) - ее, кстати, также можно будет увидеть на экране.

Режиссер Кейт Дэннис в свое время принимала участие в создании таких сериалов, как "Новый Амстердам" (New Amsterdam) и "Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale) по произведению Маргарет Этвуд. А ее коллега Натали Бэйли причастна к воплощению таких нашумевших проектов Армандо Иануччи как "Гуща событий" (The Thick of It) и "Пятая Авеню" (Avenue 5).

Предыдущий трейлер - здесь.