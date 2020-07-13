Хуснуллин обозначил планы по вводу жилья до конца года

Вице-премьер напомнил, что этот нацпроект предусматривает увеличение объема жилищного строительства к 2024 году не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год. А по итогам полугодия ситуация с вводом "несколько ухудшилась".

"Несмотря на то, что мы в первом квартале вышли с 5% ростом, по итогам второго у нас несколько уменьшился ввод, почти на 11%. Мы считаем, что до конца года частично снивелируем ситуацию и увидим ввод по итогу года на уровне 75-78 миллионов", - сказал Хуснуллин. Такие ориентиры, по его словам, требуют очень напряженной работы, и для достижения всех целей нацпроекта "расти нужно очень быстрыми темпами". Для сравнения: по данным Росстата, объем ввода жилья в России в 2019 году вырос на 4,9% по сравнению с показателем за прошлый год - до 79,4 миллиона квадратных метров.

"Показатель в 120 миллионов квадратных метров выполним, но, как я сказал уже, нужен целый ряд условий. Если масштаб посмотреть, то с 75 до 120 миллионов "квадратов" - это рост почти в 60%. Это показатель целой отрасли, и для этого нужна очень напряженная работа", - подытожил вице-премьер. Он также предложил уже в нынешнем году снизить проценты по ипотечным кредитам до 8% годовых.