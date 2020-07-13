Kia привезет минивэн Carnival в Россию

Пятнадцать лет понадобилось Kia, чтобы принять очевидное решение: привезти в Россию минивэн Carnival. Автомобиль, которому, в свою очередь, в прошлом году исполнилось 20 лет, активно поставляют к нам "серые" дилеры, однако сама компания подчеркнуто избегала заходить в узкий сегмент MPV, сосредоточившись на традиционных седанах и кроссоверах. Но лидирующее положение, которое марка постепенно заняла в РФ, видимо, заставляет задумываться и об имиджевых проектах. Взять, например, фастбек Stinger - погоды в продажах бренда он не делает, но его задача - демонстрировать возможности Kia. И такая же роль, кажется, будет отведена новому Carnival. Он получился настолько удачным, что корейцы просто не смогли отказаться от идеи представить его и на нашем рынке.

"Этот автомобиль дарит потрясающее сочетание стиля, инновационности, гибкости компоновки. Он разработан так, чтобы внутри позитивные ощущения были обеспечены и водителю, и всем пассажирам", - восторженно комментируют в Kia первые снимки интерьера.

Главные особенности салона - в организации пространства и высокотехнологичных опциях. Широкая скругленная передняя панель, цифровая "приборка", соединенный с ней тачскрин мультимедиа (каждый монитор развернут на 12,3 дюйма) с раздельным экраном, шайба вместо селектора коробки передач, оригинальный блок управления климат-контролем - это только то, что бросается в глаза. А еще есть множество удобных мест для хранения мелочей и зарядки гаджетов, а главное - вариативность конфигурации салона. Здесь можно разместить не только три ряда сидений, но и четыре! В итоге максимальное число посадочных мест составляет от 7 до 11. В случае с 7-местным салоном в машине установлены капитанские сиденья с подлокотниками и "оттоманками" для ног.

Фото: Пресс-служба Kia

Напомним, Carnival вырос на 40 мм (до 5155 мм), а его колесная база - на 30 мм (до 3090 мм). При этом на столько же увеличился и задний свес (до 1130 мм), что позволило достигнуть компромисса между пространством в салоне и багажном отсеке.

Поскольку новинка не вышла даже на корейский рынок (это случится в третьем квартале), то точных сроков ее появления в России пока нет. Как нет и цен. Интересно, что автомобили предыдущего поколения с небольшим пробегом у "серых" дилеров стоят не менее 3 млн рублей.