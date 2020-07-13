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13.07.2020 21:51
Рубрика: Власть

Лавров и Помпео обсудили подготовку встречи стран-постоянных членов СБ ООН

Текст: Юрий Когалов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Майком Помпео ход подготовки предлагаемой российской стороной встречи лидеров пяти стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН. Как отметили на Смоленской площади, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Фото: РИА Новости
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Главы МИД обменялись мнениями по обеспечению стратегической стабильности в контексте предстоящих заседаний российско-американских рабочих групп по военно-политической тематике, обсудили ситуацию в Афганистане, Ливии и Сирии, а также другие актуальные вопросы международной повестки дня.

Напомним, 23 января на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста президент РФ Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит пятерки постоянных членов СБ ООН. Генсек ООН Антониу Гутерриш на видеоконференции 25 июня выразил надежду, что саммит "пятерки" удастся провести до конца сентября.

В настоящее время ведется разработка общеприемлемой повестки дня этого мероприятия. В начале июля российская сторона внесла соответствующие предложения другим партнерам по "пятерке" и теперь ждет их реакции.

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