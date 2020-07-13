Лавров призвал Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня

По словам Лаврова, Еревану и Баку необходимо проявить сдержанность, следовать принятым на себя обязательствам. При этом он подчеркнул, что "Россия продолжит выполнять посредническую миссию как в своем национальном качестве, так и в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ".

В МИД РФ отметили необходимость того, чтобы все члены Минской группы проявляли ответственный подход в оценках складывающейся ситуации и избегали заявлений и действий, которые могут спровоцировать дополнительный рост напряженности. Российская сторона считает "недопустимой дальнейшую эскалацию, угрожающую безопасности региона, заявили ранее на Смоленской площади.

Накануне в результате боевых действий на границе Армении и Азербайджана стран погибло несколько человек, есть раненые.

Конфликт между двумя странами из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями - Россией, США и Францией.