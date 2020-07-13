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Найдены новые доказательства прихода Spotify в Россию

Текст:   Антон Благовещенский
13.07.2020,  
12:36

По неофициальной информации, уже 15 июля Spotify объявит о выходе на российский рынок. Партнером сервиса станет оператор МТС, сообщили на минувшей неделе осведомленные источники.

Тогда же в Сеть выложили видео, где демонстрировалась русскоязычная реклама в Spotify. А теперь, как сообщает сайт Rozetked, появились новые доказательства скорого прихода сервиса в Россию.

Стали известны цены на Spotify в России

Речь идет, в частности, о главной странице Spotify, где некоторое время демонстрировались русскоязычный интерфейс и плейлист "Новинки по пятницам", а также панель настройки рекомендаций с выбором любимых исполнителей. Помимо этого, была локализована официальная страница приложения в App Store.

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