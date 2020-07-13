Найдены новые доказательства прихода Spotify в Россию

По неофициальной информации, уже 15 июля Spotify объявит о выходе на российский рынок. Партнером сервиса станет оператор МТС, сообщили на минувшей неделе осведомленные источники.

Тогда же в Сеть выложили видео, где демонстрировалась русскоязычная реклама в Spotify. А теперь, как сообщает сайт Rozetked, появились новые доказательства скорого прихода сервиса в Россию.

Речь идет, в частности, о главной странице Spotify, где некоторое время демонстрировались русскоязычный интерфейс и плейлист "Новинки по пятницам", а также панель настройки рекомендаций с выбором любимых исполнителей. Помимо этого, была локализована официальная страница приложения в App Store.