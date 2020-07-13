Академик Гинцбург: Применение вакцины от COVID-19 может начаться в августе

Вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот уже в середине августа, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

"Где-то числа к 14-15 августа соответственно, я надеюсь, поступит в гражданский оборот то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать", - сказал Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.

Накануне стало известно о завершении первой фазы клинических исследований вакцины в Сеченовском университете - на этой неделе участники эксперимента будут выписаны из стационара, где они находились в изоляции месяц: после введения препарата врачи-исследователи пристально наблюдали за состоянием их здоровья. Испытания на другой площадке - в госпитале имени Бурденко - еще продолжаются. При этом еще в мае, до старта официальных клинических исследований, вакцину первыми в порядке эксперимента ввели себе сами ее разработчики - сотрудники НИЦ имени Гамалеи.

Первые фазы тестирования прошли успешно: побочных явлений (за исключением небольших симптомов простуды, покраснения и уплотнения в месте укола) у участников не наблюдалось. Но еще предстоит проверить, насколько долговременным окажется иммунный ответ, полученный при вакцинации.

По словам Гинцбурга, вторая фаза испытаний закончится к августу. При этом уже сейчас исследователи готовят пакет документов на регистрацию новой вакцины в Минздраве, чтобы ускорить ее вывод на рынок. Это может произойти уже 2-4 августа, отметил Гинцбург. Он уточнил, что гражданский оборот будет разрешен на условиях, которые фактически станут третьей фазой исследований, поскольку в процессе использования вакцины параллельно будет вестись наблюдение за состоянием здоровья всех получивших прививку. "Если у людей появятся какие-то побочные эффекты, Минздрав имеет право отозвать разрешение", - добавил Гинцбург.

Очевидно, на первых порах прививать будут ограниченное количество людей. Тем не менее, Александр Гинцбург сообщил, что к середине августа уже будут наработаны партии препарата, что позволит начать вакцинацию.

Всего же для проведения полноценной вакцинации в стране необходимо произвести примерно 70 млн доз вакцины - это цифру ранее называл и сам академик Гинцбург, и генеральный директор ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов. Специалисты "Вектора" также работают над несколькими прототипами вакцины от COVID-19, здесь клинические исследования на добровольцах, как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, начнутся в ближайшие дни.

Некоторые эксперты, в частности, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, высказывали опасения в связи с тем, что тестирование новых вакцин происходит в столь сжатые сроки. Один из рисков - сокращая время клинических исследований, невозможно судить о возможных отдаленных последствиях после применения вакцины. С другой стороны, в условиях непрекращающейся эпидемии, когда эпидемиологи предсказывают вторую волну, разработка и вакцин, и лекарств против коронавируса проходит по разрешению Минздрава по особой схеме, предусмотренной для чрезвычайных ситуаций.