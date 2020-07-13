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13.07.2020 19:36
Рубрика: В мире

Патриарх Кирилл призвал остановить гонения на православную церковь в Черногории

Текст: Александр Борисов

Предстоятель Русской Православной Церкви (РПЦ) призвал гражданские власти Черногории отменить дискриминационный закон, внесший разделение и раскол в черногорское общество, остановить гонения на православную церковь и прекратить попытки создать вместо нее какую-то иную церковную структуру. Об этом говорится в опубликованном 13 июля на официальном сайте РПЦ заявлении патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"С болью слышу о событиях в Черногории, где осуществляются масштабные и целенаправленные гонения на каноническую Православную Церковь, - указывает глава РПЦ. - Полгода назад принят дискриминационный закон, нацеленный на национализацию церковной собственности - прежде всего, храмов и монастырей. Звучат обещания создать "автокефальную церковь" - с участием местных раскольников. Давление на верующих неуклонно растет. Их многотысячные акции показывают, что они больше не могут и не хотят терпеть. Неуважение к священному сану и публичное унижение духовенства представителями власти стало нормой. И это - в стране, которая своим возникновением в качестве государства обязана Церкви, в истории которой был многовековой период, когда митрополит был носителем не только церковной, но и светской власти! Задержания и допросы стали обыденной реальностью для иерархов, клириков и мирян. Некоторым из них довелось претерпеть заключение в полицейских застенках, другим приходится срочно покидать страну по требованию властей. Люди не скрывают: вопрос судьбы Церкви и ее достояния для них главный. Он - превыше любых законов и распоряжений. Сотнями в поддержку Церкви высказываются военные и врачи, педагоги и юристы. Каждому такому человеку угрожает дискриминация. Но ни один не сворачивает с пути исповедничества".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Патриарх призвал гражданские власти Черногории отменить дискриминационный закон, внесший разделение и раскол в черногорское общество, остановить гонения на православную церковь, прекратить попытки создать вместо нее какую-то иную церковную структуру. "Правитель светского государства не может создать Церковь, - констатировал священнослужитель. - Нет и не может быть таких соображений, которые оправдывали бы посягательства государства на общенародные святыни, Церковью хранимые. Горькие плоды такой политики можно видеть на Украине, где претерпела крах попытка "объединить народ" через учреждение новой "поместной церкви". Эта авантюра лишь углубила раскол и принесла страдания миллионам православных украинцев. Не удивительно, что она поставила точку в политической карьере автора данного проекта".

Резюмируя, предстоятель РПЦ обратился со следующими словами: "Мои горячие молитвы - с православными иерархами и духовенством Черногории, с ее благочестивым народом, который связан с народами Руси многовековыми узами единства в вере. Ничто не сможет поколебать этого единства, и никакие гонения не смогут сломить твердую волю народа отстоять Святое Православие. Знаю, что наши братья из этой славной страны помнят слова Христа Спасителя, которые укрепляли сердца их героических предков и которые обращены сейчас к ним самим: В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир (Ин. 16.33)".

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