Первым имамом мечети Айя-София назначен бошняк

Главным имамом мечети Айя-София - символа Стамбула, до недавнего времени являвшегося музеем, стал Феррух Муштуэр, по национальности бошняк, который уже 24 июля проведет там первую молитву (пятничный намаз). Об этом 13 июля сообщили СМИ Боснии и Герцеговины (БиГ).

Портал Klix.ba, в частности, выяснил, что Муштуэр в 1971 году родился в Турции в семье бошняков, свободно владеет боснийским языком и регулярно посещает свою историческую родину.

Напомним, что 10 июля турецкие власти приняли решение о лишении храма Святой Софии статуса музея и превращении его в мечеть, что многими христианами было воспринято как удар по мировому Православию.

Так, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что "принятое решение, безусловно, повлияет на взаимоотношения этой страны с христианским миром, потому что неоднократно, даже в самые последние дни, мы слышали голоса христианских лидеров, которые призывали власти Турции остановиться". "Было заявление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который напомнил о том, сколь много этот храм значит для Русской Православной Церкви, - отметил он. - Именно присутствуя на богослужении в Святой Софии, послы князя Владимира ощутили, что не знают, где находятся - на небе или на земле. Вернувшись в Киев, они рассказали о том, что видели и слышали, князю Владимиру - таким образом, сделанный Владимиром исторический выбор непосредственно связан с посещением его послами храма Святой Софии. Можно сказать, что принятие Русью христианства, предопределившее всю ее историю, имеет связь именно с этим храмом, и он является для нас важным символом".

Между тем турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что данный вопрос является прерогативой турецкого народа, и зарубежные государства должны уважать позицию граждан Турции. "Это внутреннее дело Турции и все другие страны должны уважать позицию нашего народа", - резюмировал политик.