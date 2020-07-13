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13.07.2020 21:43
Рубрика: В мире

Первым имамом мечети Айя-София назначен бошняк

Текст: Александр Борисов (Сараево)

Главным имамом мечети Айя-София - символа Стамбула, до недавнего времени являвшегося музеем, стал Феррух Муштуэр, по национальности бошняк, который уже 24 июля проведет там первую молитву (пятничный намаз). Об этом 13 июля сообщили СМИ Боснии и Герцеговины (БиГ).

Портал Klix.ba, в частности, выяснил, что Муштуэр в 1971 году родился в Турции в семье бошняков, свободно владеет боснийским языком и регулярно посещает свою историческую родину.

Напомним, что 10 июля турецкие власти приняли решение о лишении храма Святой Софии статуса музея и превращении его в мечеть, что многими христианами было воспринято как удар по мировому Православию.

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Так, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что "принятое решение, безусловно, повлияет на взаимоотношения этой страны с христианским миром, потому что неоднократно, даже в самые последние дни, мы слышали голоса христианских лидеров, которые призывали власти Турции остановиться". "Было заявление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который напомнил о том, сколь много этот храм значит для Русской Православной Церкви, - отметил он. - Именно присутствуя на богослужении в Святой Софии, послы князя Владимира ощутили, что не знают, где находятся - на небе или на земле. Вернувшись в Киев, они рассказали о том, что видели и слышали, князю Владимиру - таким образом, сделанный Владимиром исторический выбор непосредственно связан с посещением его послами храма Святой Софии. Можно сказать, что принятие Русью христианства, предопределившее всю ее историю, имеет связь именно с этим храмом, и он является для нас важным символом".

Между тем турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что данный вопрос является прерогативой турецкого народа, и зарубежные государства должны уважать позицию граждан Турции. "Это внутреннее дело Турции и все другие страны должны уважать позицию нашего народа", - резюмировал политик.

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