Пользователей Сети развеселила автомобилистка, растерявшаяся на заправке

Девушка-новичок за рулем - вечный повод для беззлобных насмешек со стороны брутальных бывалых водителей, а иногда и для сурового троллинга. А уж если эта девушка еще и за рулем мощного, не подходящего ей по комплекции джипа или пикапа, то ей нужно быть аккуратной вдвойне. Любая ее оплошность на дороге не останется без внимания, будет замечена, оценена по достоинству и, чуть приукрашенной, обязательно попадет в анекдоты.

Новая героиня Сети - хрупкая и нежная владелица минивэна Dodge Grand Caravan, видимо, впервые приехавшая на АЗС. Подъехав к заправочному терминалу правым боком, она вышла из салона и принялась искать на правом заднем крыле лючок бензобака. И не нашла. Расстроенно повесила заправочный пистолет на место и села за руль.

"У другого терминала всё обязательно получится", - подумала она. Решительно сев за руль, развернулась и встала у противоположного терминала ...снова правым боком. И снова лючок бензобака оказался не там, где девушка хотела бы его увидеть.

Подумав, она сделала круг, заехала к третьему терминалу, но по непонятной для нашей героини логике он снова оказался с правой стороны. А бак с левой.

Неизвестно, как долго бы это продолжалось, если бы добрые самаритяне не пришли на помощь попавшей в беду девушке и не подсказали, как подъехать к терминалу. После долгих мук машина таки оказалась заправлена, а ее владелица спасена.