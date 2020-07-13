Правительство готовит новый нацпроект в сфере туризма

Правительство РФ разрабатывает новый национальный проект в сфере туризма, который призван увеличить число поездок внутри страны и привлечь туристов из-за рубежа. Об этом рассказал в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Если дадите такое поручение, мы бы такой национальный проект подготовили", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел президент Владимир Путин.

"Сейчас главный фокус возможного создающегося национального проекта в этой сфере будет направлен на координацию усилий различных программ для того, чтобы и инфраструктура, и возможности для бизнеса были сконцентрированы в тех местах, куда может массово поехать наш турист", - пояснил Чернышенко.

Тема внутреннего туризма особенно актуальна в условиях пандемии, когда выезд за рубеж ограничен, отметил он. Кроме того, половина россиян не выезжает за пределы своего региона, несмотря на огромный внутренний туристический потенциал страны.

"Мы ожидаем огромный совокупный вклад в ВВП от одной только координации действий, которую мы с коллегами сейчас обсуждаем при подготовке (нацпроекта) по туризму", - заявил вице-премьер.

"Конечно, создав инфраструктуру для наших граждан, чтобы каждый человек мог отдохнуть в нашей стране, мы еще сильнее увеличим ее привлекательность и для международных туристов. Мы ожидаем, что будет огромный поток и интерес. Конечно, все хотят приехать в Россию, и для этого им нужно будет подготовить соответствующую инфраструктуру", - добавил Дмитрий Чернышенко.