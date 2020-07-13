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13.07.2020 00:01
Рубрика: Нефть и газ

Программа по переводу авто на газ может быть расширена на всю страну

Текст: Елена Березина
До 20 июля регионы, которые вошли в программу по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, должны предоставить людям такую возможность. Сейчас их всего 27, но уже скоро программу могут распространить на всю страну, рассказал в интервью "РГ" замглавы Минэнерго Антон Инюцын.

"Сейчас много обращений от регионов с просьбой добавить их в эту программу. У нас пачки писем от губернаторов. Мы подготовили предложение расширить программу на всю Россию. Но тогда дополнительно на каждый год нужно еще около 15 млрд рублей к 4,2 млрд, которые уже заложены до 2024 года, то есть еще 60 млрд. Отправили наши расчеты в правительство, ждем ответа", - отметил он.

Фото: iStock
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Программа в этих регионах предусматривает финансирование со стороны государства - скидку в две трети от стоимости переоборудования легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.

"Кроме того, "Газпром" предложил в этих регионах за счет своих маркетинговых программ добавить еще 30% скидки. В результате переоборудование обходится в 5% от стоимости, - уточнил заместитель министра. - Для таксиста, который в день заправляет машину на 1,5 тысячи рублей, после перевода на газ сумма составит 500-600 рублей. На наш взгляд, тысяча рублей в день - серьезная экономия".

Полный текст интервью с заместителем министра энергетики Антоном Инюцыным читайте в ближайших номерах "РГ".