Производство новых айфонов оказалось под угрозой

Компания TSMC, которая делает процессоры для подавляющего большинства производителей смартфонов в мире, не смогла вовремя начать выпуск новых чипов A14 Bionic, которые должны появиться в новых флагманах компании Apple.

Как сообщают источники в Китае, в этом может быть виновата компания Huawei. Дело в том, что и для Apple, и для Huawei TSMC строит чипсеты по новому техническому процессу (пять нанометров). Но из-за санкций США, которые вступают в силу 14 сентября и запрещают TSMC производить что-либо для китайской компании, тайваньцы хотят выпустить как можно больше процессоров именно для флагманов Huawei, а не Apple, поскольку мощности завода ограничены. TSMC пытается договориться с правительством США и просит не мешать сотрудничеству с Huawei.

"Если TSMC действительно откладывает срок выпуска чипов, то новые iPhone выйдут намного позже, чем должны, - говорит Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. - Apple может найти другого контактного производителя, но на это уйдет время". По словам Муртазина, ситуацию драматизировать не стоит, но если замена не будет найдена, а TSMC не начнет выпускать процессоры, то поставки сорвутся и новые iPhone придется выпускать на старых чипсетах.

ИТ-эксперт Денис Самсонов менее категоричен в прогнозах и считает, что Apple все же успеет выпустить новые iPhone осенью. "Ключевая дата в цикле производства iPhone, это не презентация в сентябре - это появление в магазинах в ноябре, в сезон высоких продаж. Убежден, что эту задачу компания в любом случае решит", - говорит аналитик.