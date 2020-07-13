Путин: Долгосрочные ориентиры нацпроектов не изменились

Долгосрочные ориентиры национальных проектов не изменились, несмотря на текущие трудности в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в понедельник проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам. "Сегодня предлагаю предметно посмотреть на основной механизм системных задач развития, а именно на национальные проекты", - сказал он.

Владимир Путин предложил обсудить актуализацию поставленных задач с учетом накопленного опыта и уроков последних месяцев. "Несмотря на объективные текущие трудности, наши долгосрочные ориентиры остаются неизменными", - сказал президент.

Он отметил, что новые факторы и обстоятельства, связанные с пандемией и с последовавшим экономическим кризисом, надо обязательно учитывать. Путин подчеркнул необходимость более эффективно распределять возможности государства и маневрировать средствами.

"В этой связи считаю необходимым заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть, за 2024 год, и уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие", - добавил он.