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13.07.2020 10:35
Рубрика: Власть

Путин: Долгосрочные ориентиры нацпроектов не изменились

Текст: Ксения Воронцова

Долгосрочные ориентиры национальных проектов не изменились, несмотря на текущие трудности в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин.

Фото: ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / KREM
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Глава государства в понедельник проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам. "Сегодня предлагаю предметно посмотреть на основной механизм системных задач развития, а именно на национальные проекты", - сказал он.

Владимир Путин предложил обсудить актуализацию поставленных задач с учетом накопленного опыта и уроков последних месяцев. "Несмотря на объективные текущие трудности, наши долгосрочные ориентиры остаются неизменными", - сказал президент.

Он отметил, что новые факторы и обстоятельства, связанные с пандемией и с последовавшим экономическим кризисом, надо обязательно учитывать. Путин подчеркнул необходимость более эффективно распределять возможности государства и маневрировать средствами.

"В этой связи считаю необходимым заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть, за 2024 год, и уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие", - добавил он.

Власть Работа власти Президент Национальные проекты 2019-2024

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