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13.07.2020 10:19
Рубрика: Власть

Путин: Летальность от коронавируса в РФ ниже, чем в других странах

Текст: Айсель Герейханова

По одному из основных показателей эффективности борьбы с пандемией коронавируса - летальности - Россия выглядит неплохо. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"От коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения летальность в разы ниже, чем во во многих других странах, в том числе в европейских странах с развитой системой здравоохранения", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, по его словам, ежесуточный процент выявленных случаев заболевания остается стабильным, а количество тех, кто поправился, растет.

"В этой связи подавляющее число субъектов РФ приступило к смягчению режимов самоизоляции", - отметил Путин.

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