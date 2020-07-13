Путин: Летальность от коронавируса в РФ ниже, чем в других странах

По одному из основных показателей эффективности борьбы с пандемией коронавируса - летальности - Россия выглядит неплохо. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"От коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения летальность в разы ниже, чем во во многих других странах, в том числе в европейских странах с развитой системой здравоохранения", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, по его словам, ежесуточный процент выявленных случаев заболевания остается стабильным, а количество тех, кто поправился, растет.

"В этой связи подавляющее число субъектов РФ приступило к смягчению режимов самоизоляции", - отметил Путин.