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13.07.2020 12:03
Рубрика: Власть

Путин: Местные власти должны уделять больше внимания развитию спорта

Текст: Галина Мисливская

Для развития массового спорта внимание властей к этой теме не менее важно, чем наличие инвестиций, считает президент РФ Владимир Путин.

В понедельник он провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко нацеливать власти всех уровней на строительство спортивной инфраструктуры.

Фото: Александр Корольков
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"На это просто нужно нацеливать региональные и муниципальные команды управленческие​​​. Нужно этим заниматься постоянно. Держать это в поле зрения, в фокусе нашего внимания, не упускать из вида. И обращать на это внимание коллег на всех уровнях", - сказал он.

Глава государства отметил, что создание инфраструктуры требует финансовых вложений. "Но вы знаете, гораздо более ценным является другое обстоятельство: внимание к этой теме на федеральном, региональном и на - что важнее, может быть, еще - на муниципальном уровне", - считает он.

Например, спортивная или футбольная площадка во дворе "стоят копейки, а результат колоссальный", отметил президент. "Разумеется, без денег ничего не бывает, надо и деньги вкладывать, но надо и планировать, понимать приоритеты", - добавил он.

"Это один из очевидных приоритетов - здоровье нации, здоровье людей, здоровый образ жизни. Это отрыв от всякой наркоты, от алкоголя и так далее. Особенно у молодых людей. Это точно одно из приоритетных наших направлений", - резюмировал Владимир Путин.

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