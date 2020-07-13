Депздрав Москвы прогнозирует двукратное снижение смертности от COVID-19 за июль

Таким образом, превышение смертности в июне 2020 года составляет 3687 случаев.

В качестве основной или сопутствующей причины COVID-19 называется в 3408 случаях (92% всей избыточной смертности в июне). Это меньше, чем в мае на 35%.

От коронавируса, как основной причины смерти, в июне умерло 1605 человек (в мае таких случаев было почти вдвое больше - 2757). В их число вошли и те случаи, когда пациенты имели отрицательный тест на коронавирус (как при жизни, так и посмертно), но результаты патологоанатомического исследования и клинические признаки свидетельствовали о том, что даже при этом скорее всего причиной смерти стал новый вирус. Таких в Москве за июнь было 276 случаев. Таким образом к COVID-19 отнесены все, даже спорные сомнительные случаи.

Тем не менее, Депздрав напоминает, что коронавирус обостряет и другие заболевания, которые могут привести к смерти. 1803 человека в июне умерли от других причин, имея положительный тест на коронавирус. Анализ показал, что COVID-19 оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 784 случаях (в основном БСК - 667, болезни органов дыхания - 81, прочие болезни - 36).

Таким образом, летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет: 2,3%, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной. 4,6%, если учесть все случаи, где COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.

При этом число случаев смерти от COVID-19 за первые 12 дней июля в 2 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого месяца. Такие данные подтверждают устойчивую тенденцию снижения смертностиот коронавируса в Москве и позволяют прогнозировать более чем двукратное снижение превышения смертности за июль по сравнению с июнем.