Движение поездов в Тульской области полностью восстановлено

В Тульской области завершены работы после схода с рельсов грузового состава. Движение поездов возобновилось в обоих направлениях, сообщает пресс-служба МЖД.

Второй путь был открыт примерно в 12 часов. До этого с 6 утра поезда на отрезке пути, где произошла авария, курсировали в реверсивном режиме. Из-за ЧП на перегоне Лазарево-Щекино 16 пассажирских поездов, которые пустили в объезд, задержались в пути.

Авария произошла накануне около 14 часов. Между Тулой и Орлом сошли с рельсов 22 из 64 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Московским межрегиональным СУ на транспорте возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".