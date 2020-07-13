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13.07.2020 16:50
Рубрика: Происшествия

В Твери из центра временного содержания по простыням сбежали 19 мигрантов

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Твери возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц центра временного содержания иностранных граждан УМВД РФ по Тверской области после массового побега мигрантов.

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По информации регионального следственного управления СК РФ, инцидент произошел вечером 10 июля: 19 иностранцев, подлежащих административному выдворению за пределы России, подперли металлическим шкафом дверь в комнате хозяйственно-бытового назначения и, сломав на окне решетку, спустились из него на связанных простынях, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Следствие полагает, что причиной побега стало отсутствие надлежащего контроля за мигрантами со стороны должностных лиц центра.

- Московский межрайонный следственный отдел Твери возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), - пояснили в СУ СК.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Тверь

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