В Твери из центра временного содержания по простыням сбежали 19 мигрантов

В Твери возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц центра временного содержания иностранных граждан УМВД РФ по Тверской области после массового побега мигрантов.

По информации регионального следственного управления СК РФ, инцидент произошел вечером 10 июля: 19 иностранцев, подлежащих административному выдворению за пределы России, подперли металлическим шкафом дверь в комнате хозяйственно-бытового назначения и, сломав на окне решетку, спустились из него на связанных простынях, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Следствие полагает, что причиной побега стало отсутствие надлежащего контроля за мигрантами со стороны должностных лиц центра.

- Московский межрайонный следственный отдел Твери возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), - пояснили в СУ СК.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.