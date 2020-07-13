Новости

На западе Крыма построят глэмпинг 15:13
Опубликовано видео задержания террористов "ИГ" в Ростовской области 15:10
Разлив топлива в таймырском поселке Тухард локализован 15:05
Чиновников администрации Кирова заподозрили в злоупотреблениях 15:02
МИД выразил озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана 15:02
Театр "Кремлевский балет" откроет юбилейный сезон 6 сентября 15:00
Аналитики зафиксировали резкий рост спроса на долгосрочный съем жилья 14:54
Экс-совладелец "Росгосстраха" признан виновным в растрате более 2 млрд рублей 14:48
МЧС предупредило о новом затоплении Подмосковья 14:44
Долгожданная классика от Bernardaud: белый фарфор коллекции Twist 14:43
СМИ: Трамп за 3,5 года соврал более 20 тысяч раз 14:39
СК начал проверку после схода вагонов в Тульской области 14:39
Актера из "Кадетства" и "Ералаша" наказали за оскорбление полицейского 14:36
Движение поездов в Тульской области полностью восстановлено 14:34
В Крыму в детских лагерях смены сократили до 14 дней 14:31
Две "золотые" мумии найдены в предполагаемой гробнице Клеопатры 14:26
Павел Крашенинников возглавил список самых полезных депутатов Госдумы 14:23
Масочный режим в Удмуртии стал рекомендательным 14:19
Венгрия изменит санитарные условия для въезда в страну 14:19
В Петербурге пациентам с подозрением на COVID-19 выделили спецмашины 14:14
В Прикамье продлили масочный режим до 28 июля 14:10
Исследование: вакцина от COVID-19 вряд ли даст ожидаемый результат 13:59
Под Тулой частично возобновлено движение поездов после ЧП с грузовым составом 13:50
Ученые БГУ разработали многофункциональные "умные окна" 13:40
В Туле возбуждено дело по пожару, унесшему жизнь трех человек 13:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
13.07.2020 14:44
Рубрика: Общество

МЧС предупредило о новом затоплении Подмосковья

Текст: Ирина Рыбникова

Грозовые ливни, которые на этой неделе пообещали синоптики жителям Подмосковья, могут привести к новым очагам подтопления, сообщает областной главк МЧС.

Фото: youtube.com
Воробьев поручил оказать помощь жителям Рузы, пострадавшим от дождей

Особенно осторожными следует быть тем, кто проживает в западных районах Московской области - Можайском и Наро-Фоминском округах, где, по прогнозам, дождей выпадет столько, что уровень может приблизиться к отметкам высокого паводка. А это значит, что под воду уйдут поймы и низины - вместе со всеми расположенными на них постройками.

Спасатели советуют жителям этих округов на случай возможной эвакуации держать наготове документы и пакеты с вещами первой необходимости. Напомним, в конце прошлой недели дожди прорвали дамбу в подмосковной Рузе, в результате чего было смыто два жилых дома и затоплено еще три десятка построек, а также разрушены четыре дороги.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Путин и Эрдоган обсудили Сирию, Ливию и резонанс вокруг Святой Софии
В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
За сутки в России подтверждено 6537 случаев COVID-19 в 84 регионах
Эксперты ЦБ рассказали о новом способе мошенничества через рекламу
Иммунолог назвал три варианта, как можно не заболеть COVID-19
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет