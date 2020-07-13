МЧС предупредило о новом затоплении Подмосковья

Грозовые ливни, которые на этой неделе пообещали синоптики жителям Подмосковья, могут привести к новым очагам подтопления, сообщает областной главк МЧС.

Особенно осторожными следует быть тем, кто проживает в западных районах Московской области - Можайском и Наро-Фоминском округах, где, по прогнозам, дождей выпадет столько, что уровень может приблизиться к отметкам высокого паводка. А это значит, что под воду уйдут поймы и низины - вместе со всеми расположенными на них постройками.

Спасатели советуют жителям этих округов на случай возможной эвакуации держать наготове документы и пакеты с вещами первой необходимости. Напомним, в конце прошлой недели дожди прорвали дамбу в подмосковной Рузе, в результате чего было смыто два жилых дома и затоплено еще три десятка построек, а также разрушены четыре дороги.