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13.07.2020 13:50
Рубрика: Происшествия

Под Тулой частично возобновлено движение поездов после ЧП с грузовым составом

Текст: Елена Шулепова

В Тульской области после схода с рельсов грузового состава движение поездов восстановлено по одному пути. Возобновлена продажа билетов на электрички Тула - Орел, поезда дальнего следования пока по-прежнему идут в обход.

Фото: СК РФ по Нижегородской области
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Поезда на перегоне Лазарево-Щекино курсируют по временному графику в реверсивном режиме, сообщает сайт МЖД. На месте аварии ведутся восстановительные работы.

Пассажирские поезда дальнего следования пустили альтернативным маршрутом. В пути задерживаются поезда № 84 Адлер-Москва, выехавший 11 июля, а также выехавшие накануне № 741 Москва - Белгород, № 109 Москва - Анапа, № 57 Москва - Старый Оскол, № 141 Москва - Курск, № 71 Москва - Белгород, № 83 Москва - Адлер, № 120 Белгород - Дача Долгорукова, № 82 Белгород - Санкт-Петербург, № 142 Курск - Москва, № 72 Белгород - Москва. Отправлены в объезд и поезда №№ 720 и 744 Белгород - Москва, выехавшие сегодня.

Тем временем следователями Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР по факту схода вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело по подозрению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, на перегоне Лазарево-Щекино были нарушены установленные правила, в результате чего сошли с рельсов 22 из 64 вагонов грузового поезда. Это повлекло по неосторожности, как подчеркивают в ведомстве, крупный ущерб.

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