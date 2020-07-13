СК начал проверку после схода вагонов в Тульской области

Следственный комитет России разбирается со сходом вагонов грузового поезда в Тульской области. Там идет доследственная проверка. Занимается ей Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

Как рассказала корреспонденту "РГ" представитель столичного СК на транспорте Елена Марковская, в разгар дня на перегоне станций Лазарево - Щекино произошел сход вагонов грузового поезда.

Следственно-оперативная группа сутки работала на месте происшествия. По словам Марковский, природа и люди не пострадали. Почему состав опрокинулся, будет разбираться следствие.

Сход грузовых вагонов стал причиной задержки движения поезда Москва - Белгород. К месту происшествия оперативно прибыл аварийно-восстановительный поезд РЖД.

В настоящий момент движение поездов на месте аварии организовано по альтернативным маршрутам, объявила служба корпоративных коммуникаций Московской железной дороги.

Поезда двигаются по следующему маршруту: Орел - Брянск - Сухиничи - Тула - Москва и обратно. Задерживаются пассажирские поезда N741 и 719 Москва - Белгород, N120 Белгород - Санкт-Петербург, N742 Белгород - Москва.

После окончания доследственной проверки СК объявит, кто виноват в аварии. Если причина схода вагонов человеческий фактор, то с виновным будут работать следователи.