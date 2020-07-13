Юрий Трутнев раскритиковал работу правительства Хабаровского края

В Хабаровск с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства России - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Вице-премьер подчеркнул, что приехал убедиться в том, что, несмотря на арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, региональные власти продолжают работать в интересах жителей, сообщает "Интерфакс".

"Я встречался с руководством края, с первым заместителем губернатора, с коллегами, и мы об этом говорили. Я просил, чтобы все работало штатно, чтобы никаких проблем жители не ощущали. Я считаю, что сейчас работа организована плохо и у меня есть на это основания", - подчеркнул Юрий Трутнев.

По его словам, Хабаровский край привлекает недостаточно инвестиций по сравнению с другими дальневосточными регионами.

"20 миллиардов рублей от 1,2 триллиона для огромного, развитого индустриально, научного края - это ненормально. Я уверен в том, что работать можно и нужно лучше", - цитирует слова Трутнева ТАСС.

Полпред также остался недоволен ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в субъекте. Ежедневно выявляется более 100 новых случаев. Всего зарегистрировано 5342 пациентов с COVID-19, 42 умерли.

"Ситуация по коронавирусу у вас не очень хорошая, количество заболевших максимальное по Дальнему Востоку и не очень хорошо с обеспечением койко-местами. По требованиям Роспотребнадзора ограничения начинают снимать, когда занято не более половины коечного фонда. В Хабаровском крае занято 76 процентов", - приводит слова вице-премьера агентство.

Юрий Трутнев отметил, что правительство РФ оказывает региону активную помощь для борьбы с пандемией - выделено 90 машин скорой помощи, выделены десятки тысяч защитных комплектов для врачей.

Свое мнение полпред высказал и по уголовному делу против главы региона Сергея Фургала.

"Я считаю, что правоохранительные органы никогда не пошли бы на такие меры, если у них не было стопроцентных доказательств. Если президент примет решение об отстранении Фургала от занимаемой должности, то соответственно будут выборы. Мы с уважением отнесемся к мнению граждан", - сказал Юрий Трутнев.