В Якутске при взрыве парового котла погиб человек

В понедельник в Якутске при демонтаже свайного фундамента заброшенного здания взорвался паровой котел. Один человек погиб, двое с различными травмами доставлены в больничный стационар.

Место происшествия осмотрел следователь регионального следственного управления СК России. Производится опрос очевидцев. Как сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления Анна Колесник, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Якутске менее чем за год это уже второй случай гибели и травмирования людей при взрыве паровых котлов в схожих обстоятельствах. Дома здесь стоят на сваях, заглубленных в многолетнемерзлый грунт. Чтобы извлечь отслужившие свое сваи из земли, используют парогенераторы, позволяющие размягчить мерзлоту. В сентябре прошлого года взрыв такого аппарата также унес жизнь рабочего, еще один работник получил травмы.