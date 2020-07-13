В Приморье экс-полицейских осудят за попытку скрыть убийство на охоте

Заместитель прокурора Приморья утвердил заключение по уголовному делу, фигурантами которого стали три жителя Кавалеровского района. Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба прокуратуры края.

По версии следствия в октябре 2019 года трое мужчин на машине отправились на охоту в окрестности села Зеркальное Кавалеровского района. Двое из них на тот момент были оперуполномоченными отдела уголовного розыска, третий находившийся в автомобиле - отец одного из полицейских.

За рулем был сотрудник правоохранительных органов, при нем имелось незарегистрированное гладкоствольное ружье, мужчины охотились незаконно. В лесу в темноте они приняли за животное местного жителя. Охотники остановились, и через люк автомобиля один из них выстрелил и убил потерпевшего.

Увидев, что они застрелили человека, мужчины решили скрыть следы преступления: погрузили убитого и его мотоцикл в свой джип, вывезли на берег водохранилища. Труп закопали, а мотоцикл утопили.

"В целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию уголовного дела, возбужденного по факту убийства, полицейские предоставили следователю заведомо ложную информацию о якобы причастных к исчезновению потерпевшего лицах, о местах, где может находиться труп", - отмечает надзорный орган.

Продолжая дезориентировать следствие, один из них приобрел для своего отца неисправный автомобиль, эвакуатором его привезли в лес рядом с селом Нижние Лужки Чугуевского района и представили дело так, как будто автомобиль там пришлось оставить из-за поломки. Машину отец одного из полицейских предъявил следствию как доказательство того, что охотился один, по неосторожности убил человека и сам спрятал труп.

В зависимости от роли каждого всем троим предъявлены обвинения по статьям УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", "Незаконная охота с применением транспортного средства", "Угон", "Умышленное уничтожение имущества, совершенные группой лиц по предварительному сговору", "Вмешательство в деятельность следователя, совершенное лицом с использованием служебного положения".

Как писала "РГ", вначале дело было возбуждено по факту безвестного исчезновения охотника на охоте. В рамках расследования отрабатывались разные версии. По одной из них к убийству мог быть причастен 20-летний житель села Зеркальное, находившийся в тот день в лесу с погибшим. Он свою причастность отрицал, а мать молодого человека обратилась с заявлением прокуратуру, в котором написала, что из парня пытаются "выбить" признательные показания.