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13.07.2020 12:06
Рубрика: Происшествия

Экс-депутату Анатолию Быкову предъявлено еще одно обвинение

Текст: Надежда Столярчук

Экс-депутату Красноярского края и бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом, сообщили в краевом СК.

По предварительной версии следствия, Быков с  1993 по 1995 годы сплотил вокруг себя организованные преступные группы, в том числе свою,  а также группы, возглавляемые Вилором Стругановым,  Владимиром Татаренковым  и другими.

Фото: РИА Новости
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- Быков как руководитель объединенных им преступных групп в целях поддержания внутренней дисциплины, обеспечения безопасности и конспирации ввел определенные и единые для всех их участников нормы поведения и санкции за их нарушения. Также он курировал деятельность групп, ставил перед ними задачи в виде совершения тяжких преступлений и распределял доходы, - сообщила старший помощник руководителя СК по Красноярскому краю и республике Хакасия Ольга Шаманская.

Так, по мнению следователей, с его подачи были совершены убийства криминальных авторитетов Анатолия Артюшкова в 1997 году, Владимира Филиппова в 1998 году и члена одной  из преступных групп Красноярска Юрия Хонина в 1999 году.

Напомним, 7 мая Быков был задержан в Красноярске в собственном доме и помещен под арест. Возбуждено уголовное дело по статье. 17 УК РФ ("Соучастие в преступлении") и статье 102 УК РФ ("Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору"). По данным следствия, в 1994 году Быков организовал убийство одного члена возглавляемой им преступной группировки Александра Наумова и его знакомого Кирилла Войтенко из-за конфликта по поводу распределения доходов от совместной деятельности.

Ранее по этому делу был осужден и приговорен к пожизненному заключению исполнитель убийства - Бакуров, а также организатор покушения Владимир Татаренков - он осужден на 13 лет лишения свободы.

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