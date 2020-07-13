Разлив топлива в таймырском поселке Тухард локализован

Разлив авиационного топлива, произошедший в минувшее воскресенье в районе поселка Тухард на Таймыре, локализован, загрязненный участок обработан сорбентом, сообщили в правительстве Красноярского края.

Напомним, 12 июля произошла разгерметизация трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз", в результате чего около 44 тонн авиационного керосина попали в воду и почву.

На ликвидации ЧС работали спасатели ГМК "Норильский никель" и Мурманского морского спасательного отряда - они установили восемь линий боновых заграждений.

- В настоящее время ведутся работы по обработке береговой линии и сбору топливно-водяной смеси в 50-кубовые емкости. Определено место для складирования загрязненного грунта. В мероприятиях по ликвидации чрезвычайной ситуации задействовано 64 человека и 5 единиц техники, в том числе 2 воздушных судна и 3 плавсредства, - пояснили в пресс-службе правительства региона.