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13.07.2020 15:05
Рубрика: Происшествия

Разлив топлива в таймырском поселке Тухард локализован

Текст: Надежда Столярчук

Разлив авиационного топлива, произошедший в минувшее воскресенье в районе поселка Тухард на Таймыре, локализован, загрязненный участок обработан сорбентом, сообщили в правительстве Красноярского края.

Фото: Предоставлено Гринпис России
Топливо все-таки попало в озеро под Норильском

Напомним, 12 июля произошла разгерметизация трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз", в результате чего около 44 тонн авиационного керосина попали в воду и почву.

На ликвидации ЧС работали спасатели ГМК "Норильский никель" и Мурманского морского спасательного отряда - они установили восемь линий боновых заграждений.

- В настоящее время ведутся работы по обработке береговой линии и сбору топливно-водяной смеси в 50-кубовые емкости. Определено место для складирования загрязненного грунта. В мероприятиях по ликвидации чрезвычайной ситуации задействовано 64 человека и 5 единиц техники, в том числе 2 воздушных судна и 3 плавсредства, - пояснили в пресс-службе правительства региона.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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